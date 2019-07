Dominio azzurro nella prima edizione dell’Itf Senior di Como

Dominio dell’Italia nella prima edizione del torneo internazionale del circuito Itf Senior denominato “Hilton Lake Como Championship”. I giocatori azzurri, che erano anche la maggioranza seppur in un quadro di tennisti in arrivo da tutto il mondo (Giappone, Brasile e Cile compresi) si sono imposti in tutti i tabelloni ad eccezione del singolare femminile Over 70 che ha visto il successo di Bernadete Viana Dos Santos (Brasile), e del doppio Misto Over 55 che, accanto alla comasca Laura De Vittori, ha fatto registrare il successo del cileno Gonzalo Anguiano. Poi, sul podio, sono sventolate solo bandiere tricolori.

Venti i tornei disputati: quindici di singolare (cinque nel femminile) cui si sono aggiunti i doppi (tre, due maschili e uno femminile) e due tabelloni di doppio misto. Partite che si sono giocate in una settimana baciata dal sole e dal bel tempo in cui a farla da protagonista è stato il grande caldo.

Buone notizie anche per i giocatori di casa tesserati per il Tennis Como: Anacleto Mapelli ha vinto l’Over 45, Daniela Chavarria Duran l’Over 40, e la coppia di Villa Olmo si è imposta anche nel Misto Over 45. Ma per i colori della città di Volta c’è anche da segnalare l’atteso successo di Laura De Vittori, numero 3 al mondo, nella categoria Over 55. La De Vittori, come detto, si è imposta pure nel doppio misto Over 55 con il cileno Anguiano.

Tra gli altri risultati da segnalare la vittoria del lecchese Piero Luigi Castagna nell’Over 60 in finale sul giocatore di casa Eugenio Geninazza. Castagna, tra i primi 20 giocatori al mondo della categoria, quest’anno si era già imposto in due tornei di Grado 1 arrivando in finale anche in un Grado A. Quella di Como è stata dunque la terza vittoria del 2019 nell’Itf Senior.

Le premiazioni – visto l’alto numero di partite disputate e di finali effettuate – sono state divise in due giorni, il sabato e la domenica. L’appuntamento con l’Hilton Lake Como Championship è dunque con il 2020 nell’intenzione di crescere (già quest’anno gli iscritti erano un centinaio) e dare continuità ad un evento che mancava a Villa Olmo e che va a completare l’offerta del circolo che nel 2019 ha già messo alle spalle la Junior Next Gen Italia (per gli Under) e che ora si appresta a ultimare i preparativi dell’Atp Challenger “Città di Como”.

I VINCITORI DEI TABELLONI

Femminile

Over 40: Daniela Chavarria Duran (Ita); Over 50: Monica Mariano (Ita); Over 55: Laura De Vittori (Ita); Over 60: Carola Kluzer (Ita);Over 70: Bernadete Viana Don Santos (Bra); Doppio Over 45: Monica Giamberini/Cristina Salmini (Ita/Ita).

Maschile

Over 35: Dino Tombacco (Ita); Over 40: Stefano Gallo (Ita); Over 45: Anacleto Mapelli (Ita); Over 50: Marco Bianchi (Ita); Over 55:Marco Have (Ita); Over 60: Piero Luigi Castagna (Ita); Over 65: Marco Dedè (Ita); Over 70: Giovanni Fumagalli (Ita); Over 75:Mario Ratti (Ita); Over 80: Paolo Occhipinti (Ita); Doppio Over 35: Paolo Banfi/Alberto Franchi (Ita/Ita); Doppio Over 55: Giulio Clerici/Federico Riboni (Ita/Ita).

Misto

Over 45: Daniela Chavarria Duran/Anacleto Mapelli (Ita/Ita); Over 55: Laura De Vittori/Gonzalo Anguiano (Ita/Chi).

