I migliori under 13 lombardi si sfidano al Ct Ceriano: obiettivo campionati italiani

Piccoli sì, ma con tanta voglia di farsi notare. I migliori under 13 lombardi sono in campo in questi giorni al Ct Ceriano per i campionati regionali individuali maschili di categoria. Appuntamento che vale come qualificazione per i campionati italiani e che si gioca per la prima volta sui campi del club brianzolo. Da tenere d’occhio i super favoriti Leonardo Cattaneo (3.3) del Tc Crema e Gianluca Filoramo (3.3) del Tc Milano Alberto Bonacossa. Occhio anche all’outsider Matteo Trombini, che ha già impressionato nei primi due match disputati.

Bene fin qui anche i giocatori di casa Tobia Baragiola (3.3) e Tommaso Marioni (3.3) che hanno tutto le carte in regola per arrivare fino in fondo. Buona prova anche per l’altro tennista del CTC Filippo Castelli (4.1) che ha superato il primo turno prima di arrendersi a Nicola Cucchi.

Dopo un week-end pieno di incontri, ora i campionati regionali entrano nel vivo con le semifinali in programma venerdì 12 aprile (in serata) e la finale che si giocherà sabato 13 nel pomeriggio, sempre in via Campaccio.

“Organizzare un evento del genere con tanti incontri ogni giorno non è semplice – ha detto il presidente del Ct Ceriano Severino Rocco – ma siamo soddisfatti perché, nonostante l’età dei giocatori impegnati, abbiamo visto un tennis di ottimo livello in una competizione finora molto equilibrata”.

© riproduzione riservata