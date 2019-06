Itf Senior, il Town of Rezzato Trophy entra nel vivo

Prima i veterani, poi alcuni degli under 12 più forti al mondo. Sono le tappe del percorso che fra giugno e luglio porta ben tre tornei internazionali all’Olimpica Tennis di Rezzato, dove in queste ore il primo dei tre appuntamenti si sta avvicinando alle fasi calde. A darsi battaglia sui campi avvolti nel verde in provincia di Brescia è il turno degli over, con la terza edizione del Town of Rezzato Trophy – Grand Prix Bredasole Wine, torneo Itf Senior di Grado 4 che eleggerà i suoi campioni fra giovedì e venerdì. La bella notizia è la presenza nei vari tabelloni maschili (dall’over 45 all’over 75) di ben quattro dei vincitori della passata edizione: Franco Cassani, Maurizio Capra, Francesco Piccinini e Pierluigi Pagani. Segno che si sono trovati particolarmente bene a Rezzato, in un appuntamento che punta molto proprio sulla qualità organizzativa, e così sono voluti tornare a difendere il titolo. Particolare la situazione che si è verificata nell’over 65 maschile, dove i campioni in carica sono addirittura due, visto che a Piccinini – qualificato per la finale grazie al successo per 6-2 7-5 su Sogliani – si è unito pure il bresciano Capra, vincitore nel 2018 fra gli over 60 e quest’anno passato tra gli over 65.

Si giocheranno giovedì, invece, le semifinali dei tabelloni over 55, 60, 70 e 75. Nell’over 55 il campione in carica Franco Cassani è atteso da un duello difficile contro la prima testa di serie Luca Vallania, emiliano numero 71 al mondo di categoria. Nell’altra semifinale, invece, sfida fra Fabio Rossi (numero 2 del seeding) e Massimo Massetti. Nell’over 60 le semifinali saranno fra Claudio Maraffio e Alberto Guadagnoli, e fra Dino Fumagalli e Roberto Mussi. Passando all’over 70, il tabellone più popolato con ben 18 partecipanti, sono in semifinale Franco Zanolli (che all’esordio ha fatto fuori il numero 1 del tabellone Giantullio Cornalba), Giorgio Colla, Pierluigi Garrone e il campione uscente Pagani, che nei quarti di finale ha prevalso su Marcello Vigolo con il punteggio di 6-2 7-5. Già definiti anche i semifinalisti dell’over 75, la categoria più ‘esperta’, che ha visto arrivare al penultimo atto tre delle prime quattro teste di serie: Fabio D’Ascola (1), Italo Terzi (2) e Luigi Zeggiotti (4). Unico ‘intruso’ da non testa di serie è Bruno Cremascoli, promosso senza giocare in virtù del forfait del n.3 Piero Isacco. Giovedì anche le semifinali del doppio over 70, e gli ultimi incontri della fase a gironi dell’over 45 maschile. Le finali, invece, sono tutte in programma per la giornata di venerdì, fra mattino e pomeriggio. Sempre con ingresso gratuito.

