L’assemblea diventa una festa: il tennis lombardo premia le sue eccellenze

Doveva essere un appuntamento meramente istituzionale – l’assemblea di metà mandato – e invece è stata una grande festa. Perché la novità voluta dal Comitato regionale lombardo guidato da oltre due anni dal presidente Sergio Palmieri ha riscosso subito grande successo. Una giornata di celebrazioni per rendere sì conto agli affiliati delle azioni dei primi anni del consiglio in carica, ma anche l’occasione per celebrare le eccellenze, regionali e nazionali, che la Lombardia sa esprimere con la racchetta in mano. L’appuntamento era per il week-end scorso, allo Sporting Milano 2 di Segrate, dove l’assemblea si è riunita di fronte a Palmieri e al suo consiglio. “Tutti gli indicatori principali dimostrano che il movimento è in salute – ha detto Palmieri -. Il numero dei tesserati è in costante crescita (58.912 a fine 2018), così come quello dei tornei giocati (quasi 2.000 in un anno se si considerano quelli agonistici e quelli amatoriali)”. Poi c’è stato spazio per la passerella dei protagonisti del tennis giocato. E così si sono avvicendati i vincitori e i finalisti dell’ultima Coppa del Comitato, storica e sentitissima manifestazione a squadre regionale che copre tutte le fasce, dalla A (quella dal tasso tecnico più alto) fino alle competizioni Over e Ladies. Non solo: lungo la giornata è stato presentato e distribuito ai rappresentanti dei vari club anche “L’Annuario Lombardia”, un libro di 144 pagine che condensa un anno – il 2018 – di tennis, di risultati e gioie, di emozioni e risultati (tutti quelli delle finali dei tornei agonistici della stagione sono consultabili nelle pagine finali della pubblicazione).

Una giornata ricca, insomma, impreziosita dalla celebrazione di quei giocatori che, da lombardi, hanno centrato traguardi importanti in campo nazionale e internazionale. Come Filippo Baldi, nominato miglior giocatore lombardo della stagione in virtù del best ranking Atp ottenuto a fine 2018 (n.165) e dei primi acuti Challenger fatti segnare nell’ultima fetta di stagione (una vittoria, la prima in carriera, e una finale). O come Federica Rossi, che grazie allo Scudetto di Serie A1 con le piemontesi di Beinasco è stata decretata miglior lombarda dell’anno. Senza dimenticare i due premiati “Junior”, Lisa Pigato e Lorenzo Rottoli, né la miglior atleta del panorama Padel, quella Giulia Sussarello che ha vinto due Scudetti nel 2018 ed è punto fermo della Nazionale azzurra di specialità; o ancora Silviu Culea, campione italiano in singolare e in doppio nel Wheelchair Tennis e convocato per rappresentare la Nazionale ai Mondiali. Come si fa a migliorare ancora? “A me piace sentire pochi complimenti e più segnalazioni di cose che ‘ancora non vanno’, solo così si può migliorare giorno dopo giorno”, ha detto Palmieri ai microfoni di SuperTennis (il canale del digitale terrestre della Fit presente con le proprie telecamere). Il tennis lombardo riparte da qui – e da questa mentalità – per fissare nuovi, ambiziosi obiettivi. E per continuare a raggiungerli.

TUTTI I PREMIATI ALLA PRIMA EDIZIONE DEI LOMBARDIA AWARDS

Premiazioni Coppa Comitato

Ladies 40 Lim. 4.3 – Finalista: Tc Gallarate; vincitore: Sporting Milano 2

Over 50 Lim 4.3 – Finalista: Tc Arcore; vincitore: Canottieri Mincio Mantova

Over 55 – Finalista: Canottieri Milano; vincitore: Tc Ambrosiano Milano

Over 60 – Finalista: Città dei Mille Bergamo; vincitore: Cs Ranica Bergamo

Padel Winter Cup – Finalista: Quanta Club Milano; vincitore: Sport People Milano

Gruppo D Femminile – Finalista: Tennis Desio; vincitore: Centro Giovanile Cardinal Schuster Milano

Gruppo D Maschile – Finalista: Tc Villasanta; vincitore: Olona 1894 Milano

Gruppo C Femminile – Finalista: Tc Bergamo; vincitore: Ct San Giorgio (Mantova)

Gruppo C maschile – Finalista: Canottieri Milano “squadra A”; vincitore Tc Bellusco 2012 “squadra A”

Gruppo B femminile – Finalista: Canottieri Milano; vincitore: Mongodi Tennis Team (Bergamo)

Gruppo B maschile – Finalista: Tc Ambrosiano; vincitore Canottieri Milano “squadra B”

Gruppo A femminile – Finalista: Tc Treviglio; vincitore: Tc Città dei Mille Bergamo

Gruppo A maschile – Finalista: Tc Lombardo Milano; vincitore: Tc Bellusco 2012

Premio promozione Serie B maschile: Ct Parabiago e Junior Tennis Milano

Premio promozione Serie A1 femminile: BAL Lumezzane

Premio primo club lombardo nella classifica del Trofeo FIT: Junior Tennis Milano

Miglior atleta Padel: Giulia Sussarello

Miglior atleta Wheelchair: Silviu Culea

Miglior giocatrice Junior: Lisa Pigato

Miglior giocatore Junior: Lorenzo Rottoli

Miglior giocatrice assoluta: Federica Rossi

Miglior giocatore assoluto: Filippo Baldi

© riproduzione riservata