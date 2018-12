Lombardia Tennis Tour: che numeri nel 2018

1.599 iscrizioni, che hanno portato in campo ben 183 club da 23 province diverse, per un totale di 1.437 incontri disputati in sedici tornei. Sono i numeri più significativi dell’edizione 2018 del Lombardia Tennis Tour, per la prima volta allargato alla classifica massima di 3.1 e col calendario esteso su Milano, Como e Varese. Tre province che si sono unite per regalare un nuovo successo al circuito promosso dal Lomazzo Sport Club (Co), in grado di far scuola in quanto a qualità dell’organizzazione e capacità di far sentire i giocatori come dei professionisti. “La scelta di alzare il limite di classifica a 3.1 ha dato i suoi frutti – dice Davide Golinelli, del comitato organizzatore – perché abbiamo vissuto una stagione ricchissima di incontri di altissimo livello”. Per non parlare delle fasi finali, che hanno tenuto col fiato sospeso il pubblico dello Sporting Club Mondodomani di Marnate (Varese), sede del Master conclusivo. Non è un caso, dunque, che i risultati ottenuti nelle varie tappe del Tennis Tour abbiano aiutato numerosi giocatori a conquistare il passaggio in seconda categoria nelle ultime classifiche Fit, offrendo molte più chance di raccogliere punti preziosi rispetto al passato. “Siamo onorati – continua Golinelli – di essere arrivati a coinvolgere nel Circuito tennisti da così tante province, e anche di aver visto qualche giocatore che aveva abbandonato il tennis da un po’ di tempo ritrovare le motivazioni grazie all’arrivo di una tappa del Tennis Tour nel proprio club”. L’appuntamento dei record è stato il terzo dei quindici in calendario, al Tennis Club Varese, con un totale di 158 iscritti e 140 match giocati. Segue, con un solo iscritto in meno, la tappa numero 13, al Ct Parabiago, che si è distinto sotto più fronti. Per la qualità dell’evento organizzato, per aver vinto la classifica dei club (che somma i punti raccolti dai tesserati nei vari tornei), e sopratutto per aver portato almeno un giocatore a punti in tutti i sedici tornei del Tennis Tour. Significa che è il club che ha risposto meglio al richiamo del circuito, riuscendo a far scendere in campo gran parte dei suoi agonisti.

Numeri importanti anche nella tappa n.11, al Tc Le Querce di Casorate Sempione, in quella provincia di Varese che si è confermata il pilastro del circuito, organizzando sei tappe (più il Master finale) e trovando nella giovanissima Annachiara Ardo un talento in grado di vincere il circuito femminile e conquistare il voucher offerto da IMG Academy per una settimana d’allenamento a Bradenton (Florida), da Nick Bollettieri. È quella la grande chicca del Tennis Tour, insieme a tanti dettagli degni di un evento internazionale. “A nome del Lomazzo Sport Club – dice ancora Davide Golinelli – voglio ringraziare tutte le persone che hanno collaborato con noi. Dalla Federtennis al Comitato Regionale Lombardo, tutti i presidenti dei club coinvolti nel circuito e tutti i nostri sponsor: IMG Academy nella figura di Fiorella Bonfanti, SmatchMe, New Tennis, Dunlop Italia, Studio Synopia e la nostra fotografa ufficiale Roberta Corradin. Un grazie anche allo Sporting Club Mondodomani: da quando esiste il Tennis Tour abbiamo sempre organizzato il Master finale in una location diversa, e loro hanno risposto perfettamente alle nostre esigenze”. Così come tutte le realtà coinvolte nel circuito e le persone che si sono impegnate per portarlo dove è oggi: un successo simile non può che avere più di un artefice.

I NUMERI DEL TENNIS TOUR 2018

1.599 iscrizioni

1.437 incontri disputati

183 club diversi rappresentati, da 23 province diverse

Vincitore singolare maschile: Francesco Lopizzo

Vincitrice singolare femminile: Annachiara Ardo

Vincitori doppio maschile: Nicolò Giacchi e Giacomo Colombo

CLASSIFICA DEI CIRCOLI

1° posto: Circolo Tennis Parabiago

2° posto: Tennis Club Gallarate

3° posto: Tennis Club Lainate

