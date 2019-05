Sirmione: il grande giorno è alle porte. Quarti con Dentoni, Brianti, Di Sarra e Scala

L’attesa per vedere in campo tutte le big del “1° Trofeo Sirmione – La perla del Lago di Garda” sta per finire. Il giorno segnato in rosso sul calendario degli organizzatori è ormai alle porte, con un quartetto di 2.1 pronte a fare il loro esordio dai quarti di finale dell’Open da 5.000 euro di montepremi, in programma nel pomeriggio di venerdì. Ma sui campi della Polisportiva Sirmione la giornata sarà viva già dal mattino, con gli ultimi due incontri degli ottavi di finale, che ridurranno a otto le protagoniste in corsa. In uno dei match della mattinata sarà impegnata Alice Vicini, classificata 2.3, una delle grandi protagoniste del giovedì, grazie a due vittorie. La milanese ha battuto prima Francesca Dell’Edera (6-1 6-2) e poi Gaia Squarcialupi (6-3 7-5), e domani se la vedrà con la vincitrice del duello serale di oggi fra l’azzurra Gloria Ceschi e la francese Chloe Cirotte. Per la vincitrice, in palio c’è il duello con la star del torneo Alberta Brianti, ex numero 55 del mondo, in arrivo a Sirmione nel tardo pomeriggio di venerdì. Fra le promosse al week-end decisivo anche l’ottava testa di serie Alessia Bianchi, che ha esordito battendo Anastasia Piangerelli per 6-2 0-6 6-4 e venerdì mattina sfiderà una fra Elisa Visentin e Chiara Mendo, impegnate in serata nei sedicesimi. La giocatrice che uscirà da questa sezione di tabellone sarà l’avversaria della favorita numero uno Corinna Dentoni, una che qualche anno fa, di questi tempi, era impegnata al Roland Garros per il secondo Slam dell’anno. Sempre venerdì anche l’esordio della numero 2 del seeding Federica Di Sarra, che sfiderà Valeria Muratori (3-6 6-0 6-3 a Jelena Simic), e di Camilla Scala, terza testa di serie. La 24enne imolese, da anni di base in Lombardia, inizierà il suo torneo sul Garda contro una fra l’argentina Catalina Pella (6-1 6-4 a Valentina Losciale nel primo incontro) e l’azzurra Clarissa Gai, in un duello che si annuncia imperdibile. Sabato le semifinali, domenica la finale. Con ingresso gratuito.

I RISULTATI DI OGGI

Trentaduesimi di finale: Vicini b. Dell’Edera 6-1 6-2, Visentin b. Piludu 3-6 7-6 6-3.

Sedicesimi di finale: Bianchi b. Piangerelli 6-2 0-6 6-4, Pella b. Losciale 6-1 6-4, Gai b. Guidetti 6-1 6-1, Vicini b. Squarcialupi 6-3 7-5, Simic b. Tiglea 6-2 6-4, Muratori b. Antolini 6-4 7-6. Da concludere in serata: Visentin vs Mendo, Cirotte vs Ceschi.

Ottavi di finale: Muratori b. Simic 3-6 6-0 6-3. Da concludere in serata: Pella vs Gai.

© riproduzione riservata