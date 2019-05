Torneo Mental Point, appuntamento a giugno al Circolo Canottieri Roma

Il Torneo Mental Point, un momento innovativo e rivoluzionario nell’ambito del tennis e della psicologia dello sport. L’idea, promossa dal Gruppo di Lavoro “Psicologia dello Sport” dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, è quella di organizzare un torneo ufficiale FIT, con modalità e regole “rodeo” in cui, oltre alle classiche partite, saranno presenti spazi dedicati alla preparazione mentale applicata al tennis.

La premessa di base dell’evento è quella di valorizzare, oltre al risultato, anche il processo e i percorsi utili per raggiungerlo, creando degli incontri formativi e pratici. Incontri non soltanto con gli atleti, che verranno divisi in gruppi in base all’abilità mentale da approfondire, prima delle partite ufficiali, ma anche con i tecnici, i dirigenti e le famiglie dei giovani tennisti partecipanti, insieme ad un educatore alimentare FIT.

Sarà inoltre previsto un evento inaugurale del torneo con la presentazione del progetto e i saluti delle autorità che lo promuovono (Ordine degli Psicologi del Lazio e FIT Lazio), nonché uno di chiusura con premiazioni e ringraziamenti istituzionali, e la presenza di un testimonial del mondo dello sport.

Il progetto Torneo Mental Point è rivolto esclusivamente al tennis giovanile (under 14 e aperto anche agli under 12), maschile e femminile, e si svolgerà dal 14 al 16 Giugno 2019 presso il Circolo Canottieri Roma, in Lungotevere Flaminio 39 – Roma. Per prenotarsi è necessario contattare direttamente il Circolo Canottieri Roma ai numeri 06.3612921 – 338.4697150, oppure scrivere una mail all’indirizzo [email protected]

Le iscrizioni e sign in dovranno rigorosamente essere effettuati al Circolo Canottieri Roma entro le ore 9:30 del 14 Giugno (da NC a 4° Categoria) e 15 Giugno (da 3° Categoria in giù).

Per informazioni:

Dott. Sergio Costa, psicologo dello sport

Ordine degli Psicologi del Lazio

Cell.: 389 9715681

e-mail: [email protected]

