Town of Rezzato Trophy, venerdì di finali all’Olimpica Tennis

All’Olimpica Tennis Rezzato sarà un venerdì da ricordare. Il ‘Town of Rezzato Trophy – Grand Prix Bredasole Wine’ giunge al gran finale e propone sette finali in serie, una via l’altra dalle 10 del mattino, per eleggere i campioni della terza edizione. A dare il la alla giornata toccherà agli Over 75, con una finale che vedrà di fronte i primi due favoriti della vigilia. Da una parte Fabio D’Ascola, 77enne milanese che oggi l’ha spuntata per 7-5 6-4 su Bruno Cremascoli, dall’altra il bresciano Italo Terzi, classe 1942, emerso in rimonta dalla semifinale contro Luigi Zeggiotti. Il primo set ha dato facilmente ragione a quest’ultimo, che l’ha chiuso con il punteggio di 6-2, ma poi è stato Terzi show, col veterano di Palazzolo sull’Oglio che ha lasciato un solo game fra secondo e terzo set, imponendosi per 2-6 6-0 6-1 e conquistando la sua prima finale del 2019. Alle 10 del mattino anche il via alla finale dell’Over 70, che cambierà padrone rispetto a dodici mesi fa. Il campione uscente Pierluigi Pagani, infatti, si è arreso per 6-2 6-2 a Giorgio Colla, che venerdì mattina se la vedrà col vincitore della semifinale serale fra Franco Zanolli e Pier Luigi Garrone. Alle 11, invece, sarà la volta dell’ultimo atto del singolare maschile Over 55, fra l’emiliano Luca Vallania, prima testa di serie, e Massimo Massetti, che nel pomeriggio ha vinto una battaglia lunga due ore e mezza contro il n.2 del seeding Fabio Rossi, sconfitto per 7-6 2-6 6-2.

Quasi in contemporanea (alle 11.30) scatterà anche la finale dell’Over 45, che vedrà di fronte i due giocatori promossi dai round robin terminati quest’oggi. Uno l’ha vinto Marco Bianchi, già capace di conquistare tre titoli a livello internazionale; l’altro Massimiliano Riccardi, che invece proprio a Rezzato ha fatto il suo debutto nel circuito Itf Senior, raggiungendo subito la finale. Si conoscono già anche i protagonisti della finale Over 65, che alle 12.30 vedrà Francesco Piccinini e il bresciano Maurizio Capra contendersi la seconda vittoria consecutiva nel torneo dell’Olimpica Tennis, che dodici mesi fa incoronò Capra nell’Over 60 e Piccinini proprio nell’Over 65. Ancora da definire, invece, i finalisti dell’Over 60, che usciranno dalle semifinali Maraffio-Guadagnoli e Fumagalli-Mussi, così come la coppia che contenderà al duo Cornalba/Gardetti il titolo del doppio Over 70. Sempre domani, all’Olimpica Tennis, anche le finali (maschile e femminile) del torneo di terza categoria “10° Memorial Giuseppe Ogna – Trofeo Ristorante Cascina Brugnola”. Per aggiungere un altro po’ di tennis a una giornata imperdibile.

© riproduzione riservata