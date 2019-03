Un 2019 ricco di eventi al Tennis Como

Sarà un’estate calda per il Tennis Como e per gli appassionati lariani dello sport della racchetta. Sui campi in terra rossa di Villa Olmo ce ne sarà davvero per tutti i gusti, dalle giovani promesse delle categorie Under fino agli esperti giocatori del circuito mondiale Senior per concludere con le stelle dei Professionisti.

Tre i grandi eventi del calendario 2019. Ad aprire le danze, quando la stagione estiva sarà ormai alle porte, sarà lo Junior Next Gen Italia. Per il secondo anno consecutivo la Federazione Italiana Tennis ha infatti scelto il Tennis Como come sede di una delle cinque tappe del principale torneo giovanile della Penisola.

Saranno più di 500 i baby tennisti delle categorie Under 10, 12, 14 e 16 che giungeranno a Villa Olmo per il prestigioso torneo che sarà osservato dai tecnici federali. L’inizio è fissato per il 1 giugno, mentre le finali sono in calendario il 9 giugno.

Il Tennis Como sarà il punto di riferimento per la Macroarea Nord-Ovest, che comprende Lombardia, Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta. Ma tutti i migliori talenti nazionali potranno comunque iscriversi all’evento lariano.

Dall’1 al 7 luglio, per la prima volta, il Tennis Como organizzerà anche un torneo internazionale dedicato ai Senior (ovvero alle categorie Over 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 maschili e femminili) che potrà contare su uno sponsor prestigioso: l’evento sarà infatti denominato “Hilton Lake Como Championship” e in riva al Lago arriveranno i giocatori che fanno parte delle classifiche mondiali Veterani del circuito Itf Seniors.

La chiusura, come tradizione vuole, sarà tra agosto e settembre (dal 26 agosto, data di inizio, all’1 settembre, data della finale) con il Challenger Atp “Città di Como” giunto all’edizione numero 14. Per la prima volta cambierà la formula per volontà dell’Atp che dal 2019 ha “stravolto” i tornei.

Il “Città di Como” scatterà di lunedì (non più di sabato) e durerà una settimana e non nove giorni. Ci saranno un mini tabellone di qualificazione da 4 giocatori e un tabellone principale da ben 48 tennisti. È stato aggiunto anche un turno: si partirà infatti dai 32esimi di finale e non più dai 16esimi. Ciò che non cambierà sarà lo spettacolo, come sempre garantito dai Pro della racchetta che giungeranno in riva al Lago di Como.

© riproduzione riservata