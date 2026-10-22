ATP 250 Almaty 2026: Bellucci si ferma al secondo turno, Atmane rimonta e vola ai quarti

Si interrompe al secondo turno l’avventura di Mattia Bellucci sul cemento di Almaty. Dopo il successo all’esordio contro Tomas Martin Etcheverry, il tennista azzurro si arrende al francese Terence Atmane, che si impone con il punteggio di (4)6-7 7-6(2) 7-6(5) e conquista così il pass per i quarti di finale del torneo kazako.

Una sconfitta amara per l’azzurro, che non riesce a dare continuità a quanto di buono mostrato nel primo turno e saluta il torneo al termine di una battaglia durata tre set. Bellucci lotta fino alla fine, ma è Atmane a dimostrarsi più lucido nei momenti decisivi, riuscendo a completare la rimonta e a strappare il pass per il turno successivo.

Bellucci si arrende ad Atmane dopo tre set

È l’equilibrio a caratterizzare il primo parziale. Tanti punti lottati e inerzia che porta fino al tie-break. Nel momento più delicato è Bellucci a trovare lo spunto vincente, imponendosi sul 7-4 e mettendo il primo mattone verso la conquista del match.

Nel secondo set l’equilibrio continua a regnare sovrano. Ancora tie-break, ma questa volta è Atmane ad avere la meglio, trascinando la sfida al terzo e decisivo parziale. Il francese cavalca l’inerzia favorevole e riesce a completare la rimonta, chiudendo i conti ancora una volta al tie-break. Atmane si prepara ora ad affrontare ai quarti il vincente tra Daniil Medvedev e Sho Shimabukuro.