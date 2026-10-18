ATP 250 Bruxelles 2026: Cinà si qualifica per il main draw, come cambia la Race Next Gen

Federico Cinà si qualifica per il tabellone principale dell’ATP 250 di Bruxelles 2026: il classe 2007 supera in rimonta Remy Bertola (3-6 7-6(6) 7-6(4) in 2 ore e 32 minuti) nel secondo e decisivo turno di qualificazioni. Per il giovane tennista azzurro si tratta della sesta qualificazione a tabelloni principali ATP nel corso del 2026, tra cui spiccano quelle conquistate a Roland Garros e US Open. Cinà consolida ulteriormente la propria posizione nella corsa alle Nex Gen Finals 2026.

Nella Race Next Gen verso le Finals di Reggio Calabria, infatti, Cinà sale al quarto posto con 401 punti, appena 6 in più di di Rei Sakamoto e ha buone chances di essere della partita per l’ultimo torneo dell’anno. Difatti, con Joao Fonseca che ha concluso la propria stagione e Rafa Jodar che ambisce alle ATP Finals “dei grandi”, l’azzurro è virtualmente secondo. Difficile immaginare che Jodar partecipi alle Next Gen Finals, pur avendone diritto. Cinà e Sakamoto hanno un piccolo margine su Joel Schwaerzler che è a quota 334 e circa un centinaio di punti su Diego Dedura Palomero che è attualmente undicesimo e primo degli esclusi togliendo Jodar e Fonseca. La Race Next Gen si configura attualmente così, ma è destinata a modificarsi nei prossimi giorni in base ai risultati ottenuti dai protagonisti: