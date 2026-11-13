Coppa Davis, doppio forfait per il Canada: Shapovalov e Diallo out

La nazionale canadese perde due pedine in vista delle Finals di Coppa Davis. Denis Shapovalov e Gabriel Diallo non prenderanno parte alla spedizione di Bologna, dove la squadra dovrà affrontare la fase decisiva della competizione.

I due tennisti sono infatti ancora condizionati dai rispettivi problemi fisici e non sono riusciti a smaltire gli acciacchi in tempo per poter rispondere alla convocazione. Il Canada sarà quindi costretto a presentarsi all’appuntamento con una formazione rivista: a prendere il posto di Shapovalov e Diallo saranno Alexis Galarneau e Keegan Rice. Una doppia defezione che cambia gli equilibri della selezione nordamericana alla vigilia del torneo.