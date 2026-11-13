ATP Finals 2026, gli obiettivi di Medvedev e l’emozione di Jodar: le parole dei protagonisti

Il momento sta arrivando, i preparativi per le ATP Finals 2026 sono quasi ultimati: dopo la cerimonia del sorteggio, è arrivato il momento per gli otto partecipanti di mostrarsi al mondo, prima al Blue Carpet e poi nella conferenza stampa di rito, divisa per girone.

Il Gruppo McEnroe

Oltre a Alexander Zverev, ha parlato Ben Shelton, che a differenza della scorsa stagione arriva a Torino da top 5 affermato: “È stato un grande anno per me, montagne russe ricche di alti e bassi ma questo è il tennis. Sono entusiasta di essere qui, a caccia della mia prima vittoria in questo torneo”. Inevitabile non chiedergli del nuovo rapporto di lavoro con Juan Carlos Ferrero, che non comincerà esattamente da queste ATP Finals: “Juan Carlos è qui per la cena dei numeri 1 ed è venuto qui per un paio di giorni, staremo un po’ di giorni insieme prima di iniziare in off-season. Ci saranno poi dei dettagli sui quali lavorare. È fantastico avere nel team un’altra mente che dà i suoi pensieri e consigli. Per vincere partite qui devi giocare un grande livello di tennis”.

È stata poi la volta dei due debuttanti, prima Arthur Fils: “Sono molto contento di essere qui. Quando ero un bambino questo era un sogno per me. Questo è un gruppo molto forte e ci sono anch’io“. Un pensiero anche a Gael Monfils, che si è ritirato dal tennis poche settimane fa: “Quando ero piccolo il mio idolo era Gael che si è ritirato quest’anno. Mi ha sempre aiutato tanto. Per me è come un fratello maggiore”.

E poi, Rafael Jodar: “Per me essendo il primo anno sul Tour ho visto il mio gioco crescere, e poi ho fatto abbastanza punti per esserci, è un privilegio. Sono molto contento di essere qui a Torino”.

Il Gruppo Lendl

Dall’altra parte, oltre a Carlos Alcaraz e Flavio Cobolli, hanno parlato anche Daniil Medvedev e Frances Tiafoe. Il russo si è dichiarato pronto a partire: “Cercare la Top 8 è un buon obiettivo da raggiungere. Non vedo l’ora di giocare dei match tosti e di godermi lo show”. Così come lo statunitense, anche lui al debutto in questa competizione: “Sono contento di esserci. Non è facile essere qui con i migliori otto al mondo”.