ATP Finals 2026, Cobolli: “Se sei qui, devi essere temuto. Sarà la mia Coppa Davis in singolo”

L’emozione della prima volta e la pressione di essere l’unico tennista azzurro al via. Flavio Cobolli sa di essersi meritato questo palcoscenico ed è pronto a ritagliarsi un posto da protagonista alle Nitto ATP Finals 2026. Il romano ha parlato a margine del Blue Carpet che ha ufficialmente presentato gli otto protagonisti al via nel torneo di Torino. “Credo che sia normale la tensione provata nelle ultime settimane – ha spiegato Flavio -. Ma adesso sono qui e non vedo l’ora di giocare il primo giorno di torneo. Siamo a Torino e può essere una settimana positiva per tutti, amo giocare a casa. Credo che io debba vivere questa avventura appieno, come una festa, perché è una cosa che non si raggiunge facilmente e credo di esserci arrivato dopo tanti anni di sacrifici. Sarà una gioia essere qui per tutta la settimana e giocare queste prime partite a Torino. Però da domenica sera la festa è finita, inizierà il torneo e ci sarà un mood diverso e uno spirito più combattivo“.

Un traguardo meritato

Cobolli ha aggiunto: “Ci sono tante cose che portano pressione questa settimana e sarà complicata per me. Tante prime volte. Sono un giocatore che credo si esalti nei grandi palcoscenici contro i grandi giocatori e credo anche di farne parte. Questa è una cosa che volevo dire perché essere qui e fare questo torneo non credo capiti a tutto. Se ci arrivi vuol dire che devi essere temuto e questa credo sia la chiave di questa settimana“.

Cobolli: “È la mia Coppa Davis”

“Questa è un po’ la mia Coppa Davis in singolo – ha concluso -. Ho sempre detto che per me la Davis viene sopra tutto il resto e così la penso ancora. Però giocare qui mi darà delle emozioni molto forti, difficili da contrastare. Ci sono tutti i requisiti per fare un grande torneo. Spero di partire subito forte, questo è il più grande obiettivo“.