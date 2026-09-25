Il mondo del tennis ricorda Elena Pero, Berrettini: “Una delle voci della mia infanzia”

A quasi 24 ore dalla notizia della scomparsa di Elena Pero, il mondo del tennis italiano si è unito per celebrare una delle voci storiche del nostro Paese. Oltre al direttore di Sky Sport Riccardo Ferri, diversi colleghi come Paolo Bertolucci, con il quale ha commentato le leggendarie imprese dei tennisti italiani degli ultimi anni, e Ivan Ljubicic hanno voluto ricordare la giornalista e, soprattutto, amica di mille avventure davanti a un microfono. Lo stesso hanno fatto anche alcuni dei protagonisti delle storie raccontate da Elena come Matteo Berrettini, Flavio Cobolli, Francesca Schiavone e Filippo Volandri.

Il commovente saluto di Bertolucci

Non poteva non salutarla con un commovente video postato sui canali di Sky Sport Paolo Bertolucci, che con Pero ha avuto la fortuna di raccontare, tra i tanti, le gesta di Jannik Sinner sull’erba di Church Road e la storica vittoria di Fabio Fognini sulla terra rossa di Monte-Carlo. “È difficile trovare le parole per rendere giustizia alla passione immensa, alla straordinaria professionalità di Elena Pero. Accanto a lei ho avuto la fortuna di raccontare i più grandi tornei del mondo, i meravigliosi successi ottenuti dal tennis azzurro negli ultimi anni. È impossibile accettare un addio così rapido, la porterò sempre nel cuore – conclude con la voce spezzata l’ex numero 12 del mondo –, ricordando quel cenno d’intesa scambiato dopo la finale di Wimbledon di quest’anno. La promessa silenziosa di continuare a sognare insieme raccontando il tennis, lo sport che lei amava come nessun’altro”.

Con una storia sul proprio profilo Instagram, invece, ha voluto celebrarla l’ex numero 3 del mondo Ivan Ljubicic. “Non ho parole. Elena, il tennis senza di te non sarà più lo stesso. Non è giusto, non è mai giusto. Grazie di tutto” scrive il croato sotto una foto che li ritrae, assieme a Bertolucci, sorridenti in cabina di commento durante la finale di Wimbledon.

Il ricordo di Berrettini e Cobolli

Lo stesso ha fatto Matteo Berrettini, ricordando la telecronista che raccontò la sua storica cavalcata verso la finale a Wimbledon 2021, persa contro Novak Djokovic. “Una delle voci della mia infanzia e di tutto quello che è successo poi. Che la terra ti sia lieve” le parole del tennista romano, accompagnate da una foto in bianco e nero di Pero. Anche Flavio Cobolli ha salutato la giornalista con una storia Instagram che recita la frase “Ciao Elena”.

Insieme ai suoi giocatori, il capitano della nazionale di Coppa Davis Filippo Volandri ha voluto ricordare Pero, amica e compagna di telecronache. “Tante telecronache insieme, tu e i tuoi fogli ci avete insegnato tanto. RIP”. Bellissime parole anche da parte della vincitrice del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone: “Un saluto enorme, a te che hai riempito le nostre case di riflessioni, feste, battaglie e splendide vittorie. Dolce, rispettosa, professionale, innamorata dello sport, sempre con grande gioia. Grazie, tua grande ammiratrice”.