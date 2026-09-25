Entry List Wta Osaka 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 250 di Osaka 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento. Con l’evento di Ningno che nella medesima settimana richiama la quasi totalità delle top-20 del ranking mondiale, c’è poco spazio per sognare in Giappone. A guidare il field è l’americana Ann Li, al momento anche l’unica top-30 della classifica. A impreziosire l’entry list c’è però Qinwen Zheng, che prova a fare punti importanti in questo finale di stagione per continuare a risalire. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Osaka.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA OSAKA 2026
Ann Li (USA) 29
Nikola Bartunkova (CZE) 34
Peyton Stearns (USA) 36
Liudmila Samsonova 37
Clara Tauson (DEN) 41
Janice Tjen (INA) 46
Oleksandra Oliynykova (UKR) 47
Qinwen Zheng (CHN) 52
Katerina Siniakova (CZE) 53
Katie Boulter (GBR) 54
Shuai Zhang (CHN) 55
Zeynep Sonmez (TUR) 56
Sonay Kartal (GBR) PR56
Paula Badosa (ESP) 57
Lilli Tagger (AUT) 59
Kimberly Birrell (AUS) 60
Tereza Valentova (CZE) 61
Lanlana Tararudee (THA) 62
Talia Gibson (AUS) 63
Camila Osorio (COL) 64
Viktorija Golubic (SUI) 65