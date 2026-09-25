Shelton rinuncia al 500 di Tokyo: il finalista US Open dà forfait

Ben Shelton non sarà al via dell’ATP 500 di Tokyo. Il finalista dello US Open 2026 ha rinunciato al Japan Open, dove era inserito come seconda testa di serie alle spalle di Carlos Alcaraz. Il torneo giapponese perde così uno dei nomi più attesi del tabellone.

Per Shelton si tratta della seconda rinuncia consecutiva a un appuntamento importante del calendario. L’americano aveva infatti già dato forfait alla Laver Cup di Londra, dove avrebbe dovuto rappresentare Team World. Al suo posto era stato chiamato Brandon Nakashima. In quell’occasione Shelton aveva spiegato di aver bisogno di fermarsi dopo la lunga corsa allo US Open.

Ora arriva anche la rinuncia a Tokyo, senza ulteriori dettagli sulla decisione. Shelton era atteso all’Atp 500 di Tokyo dopo aver raggiunto a New York la sua prima finale Slam, persa contro Alexander Zverev. Il suo forfait modifica il quadro delle teste di serie del torneo, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre.