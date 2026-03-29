Tyra Grant approda alla Tennis Training School di Foligno (FOTO)

Tyra Grant ha scelto la Tennis Training School di Foligno come nuova casa sportiva. La giovane azzurra, una delle prospettive più interessanti del tennis internazionale, proseguirà così il proprio percorso in un contesto stabile, dopo i mesi trascorsi a lavorare con Matteo Donati senza un punto fisso di riferimento.

La collaborazione con Donati era iniziata già nell’estate del 2025, mentre, il preparatore atletico Massimiliano Pinducciu ha iniziato a seguire la parte atletica durante la preparazione invernale. Ora, nel team, entra anche Fabio Gorietti, figura di riferimento della Tennis Training School di Foligno.

Ad annunciare l’arrivo della classe 2008 è stata la stessa scuola, con un post su Instagram, che ha accolto Grant con entusiasmo: “Siamo felici di accogliere nel team una nuova grande protagonista. Benvenuta Tyra, sei una delle giovani più promettenti del panorama internazionale ed è un grande orgoglio per noi lavorare con un’atleta di questo livello”.

LE PAROLE DI COACH GORIETTI

L’ingresso a Foligno rappresenta infatti il tassello che mancava in un progetto già avviato da mesi. Accanto a Donati e Pinducciu, la presenza di Gorietti aggiunge esperienza, conoscenza e quotidianità al lavoro sul campo.

Il tecnico umbro ha parlato con parole molto chiare dell’impatto avuto da Grant: “Siamo molto contenti dell’arrivo di Tyra, una ragazza semplice, senza filtri, piena di energia ed entusiasmo, disponibile e attenta. Allenarsi insieme risulta piacevole oltre che stimolante, viste le sue capacità. Mi piace molto il fatto che riesca, allo stesso tempo, a recepire e a dare tanta qualità al lavoro: questa è una cosa che sicuramente l’aiuterà a crescere”.

Lo stesso Gorietti ha poi sottolineato anche l’intesa con il resto dello staff: “Matteo Donati e Massimiliano Pinducciu li conosco da tantissimo tempo, però solo ora li sento a stretto contatto e scopro che dentro a un grandissimo valore umano c’è anche una grandissima competenza e passione per questo sport. Sono sicuro che faremo un gran lavoro”.

Per Tyra Grant si apre dunque una nuova fase, forse la più strutturata da quando ha intrapreso il percorso con il tricolore accanto al nome. Dopo aver fatto parte del team azzurro campione del mondo in Billie Jean King Cup nel 2025. La diciottenne sarà infatti presente anche nel tie di qualificazione tra Italia e Giappone in programma a Velletri il 10 e l’11 aprile, ulteriore conferma della fiducia che il movimento ripone in lei.