Sinner non gioca a Pechino, cosa cambia in classifica ATP?

Bisognerà attendere ancora un pò per rivedere in campo Jannik Sinner. Il numero 1 del mondo ha annunciato il forfait dall’ATP 500 di Pechino 2026 a causa del problema al ginocchio che lo tormenta dal post trionfo a Wimbledon dello scorso 12 luglio. Per quanto riguarda la classifica, l’azzurro perderà i 500 punti ottenuti nel 2025 proprio grazie al successo nella capitale cinese contro lo statunitense Learner Tien.

Da lunedì 7 ottobre, dunque, Jannik scenderà a quota 11000 punti nel ranking mondiale. Con questo ritiro, il primato dell’altoatesino adesso è più in pericolo che mai con Alexander Zverev (9690) che mira a mettere un altro tassello importante nella sua fantastica annata coronata dal doppio titolo Slam al Roland Garros e allo US Open. Il tedesco, che parteciperà (a meno di infortuni) al ‘500’ di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai, nel caso in cui dovesse mettere a segno una doppietta guadagnerebbe 1365 punti rispetto ai risultati dello scorsa stagione (quarti a Pechino e terzo turno a Shanghai) arrivando a un totale di 11055.

Sinner, per non perdere la vetta della classifica, dovrebbe partecipare al ‘1000’ di Shanghai e migliorare il terzo turno del 2025, anche se le condizioni attuali dell’italiano mettono a rischio la sua partecipazione nel torneo cinese, vinto lo scorso anno dal monegasco Valentin Vacherot.