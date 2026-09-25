Sinner, niente Pechino: il ritorno in campo slitta ancora

Jannik Sinner non sarà al via dell’ATP 500 di Pechino. Il numero 1 al mondo è costretto a rimandare ancora il proprio rientro in campo dopo aver già saltato l’intera trasferta nordamericana e lo US Open a causa del problema al ginocchio destro.

L’azzurro non disputa un match ufficiale dalla finale di Wimbledon del 12 luglio, quando ha conquistato il titolo battendo Alexander Zverev. Da allora lo stop, prima con le rinunce ai tornei della tournée americana e poi con il forfait a New York, dove per la prima volta in carriera ha dovuto rinunciare a uno Slam.

Pechino sembrava inizialmente la possibile occasione per il ritorno. Sinner era infatti inserito nell’entry list del torneo cinese, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, e aveva progressivamente intensificato gli allenamenti dopo il percorso di recupero.

Il rientro, però, è ancora rinviato. Sinner dovrà quindi attendere prima di tornare a giocare una partita ufficiale, con il Masters 1000 di Shanghai tra i prossimi appuntamenti del calendario asiatico.