Lutto per il mondo dello sport: è morta Elena Pero

È morta Elena Pero. La storica voce del tennis italiano si è spenta all’età di 60 anni. Ad annunciarlo è Sky Sport, l’emittente a cui la giornalista ha dedicato tutta la propria carriera professionale. Pero, insieme a Paolo Bertolucci, ha commentato i principali successi del tennis italiano negli anni recenti, dalla prima storica finale azzurra a Wimbledon con Matteo Berrettini nel 2021 alle due vittorie consecutive di Jannik Sinner proprio ai Championships (2025, 2026).

I messaggi di cordoglio

Così il direttore di Sky Sport, Federico Ferri, in ricordo di Elena Pero. “Elena Pero non c’è più. La sua voce, la voce del tennis, rimarrà per sempre. Aveva 60 anni. Non ha saltato una telecronaca, neppure durante la malattia. L’ultima volta che l’abbiamo ascoltata, noi come voi da casa, è stato a Wimbledon, dove ha celebrato la seconda vittoria consecutiva di Jannik Sinner, come aveva fatto la storica prima volta – il 13 luglio 2025 – in coppia con Paolo Bertolucci”.

“Di questa donna giornalista, così lontana dal modello svenduto oggi soprattutto sui social, e per questo così attuale e così esemplare, ci auguriamo, per le prossime generazioni di ragazzi e soprattutto di ragazze. […] Elena ha amato lo sport e i suoi valori, e ha adorato e onorato il tennis, ricambiata dagli appassionati, quelli che lo sono da sempre e quelli che lo sono diventati grazie a Sinner e compagni. Ha attraversato con le sue cronache generazioni di campioni e campionesse, accompagnando le loro imprese senza mettersi mai davanti a loro. Ha imposto il suo stile e la sua preparazione enciclopedica, senza abusarne, non ha mai barattato il rispetto con il tifo, ha sorvolato sulla cattiveria con la leggerezza delle sue parole, sempre quelle giuste”.

Nelle ore successive alla tragica notizia si sono susseguiti messaggi di cordoglio da parte di diversi colleghi quali Pietro Nicolodi, Ivan Ljubicic, lo stesso Paolo Bertolucci. Anche la Federazione Italiana Tennis e Padel, tramite un post sui social, ci ha tenuto a salutare Elena Pero. Alla famiglia, ai suoi cari e ai colleghi di Sky Sport vanno le più sentite condoglianze della redazione di Spazio Tennis.