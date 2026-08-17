Cincinnati, sorpresa Faria: Shelton subito fuori dopo il trionfo a Montreal

Colpo di scena al Masters 1000 di Cincinnati. Jaime Faria elimina Ben Shelton, reduce dal trionfo di pochi giorni fa a Montreal, e accede al turno successivo grazie al successo per 6-4, 6-4.

Il portoghese, numero 79 del ranking ATP, parte subito con grande personalità e trova il break nel secondo game di risposta. Shelton prova a rientrare, ma Faria riesce a difendere il vantaggio e a chiudere il primo set sul 6-4. Nel secondo parziale l’americano non riesce a cambiare l’inerzia della partita. Faria continua a mettere pressione al servizio di Shelton e gioca con grande solidità nei momenti importanti, fino a conquistare nuovamente il set con il punteggio di 6-4. Per Faria arriva così la prima vittoria in carriera contro un giocatore della Top 10, mentre Shelton vede interrompersi una striscia di sei successi consecutivi. Una bella sorpresa per il portoghese, soprattutto considerando il momento dell’americano, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 canadese.

“In questi momenti bisogna assaporare tutto e godersela. È un momento molto emozionante per me e per il mio team. Farlo qui, davanti a un pubblico fantastico, contro il giocatore di casa, di sera e in una venue straordinaria, rende tutto ancora più speciale”, ha dichiarato Faria al termine dell’incontro. Al prossimo turno il portoghese affronterà Adam Walton, con la possibilità di continuare la sua corsa nel torneo dell’Ohio.