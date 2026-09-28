Fognini torna in campo: è lui il quarto giocatore del Team Murray al Rafa Nadal Academy Slam

Continuano le presentazioni dei giocatori che prenderanno parte al Rafa Nadal Academy Slam, torneo d’esibizione organizzato da Nadal in occasione del decimo anniversario della sua Academy. Si giocherà sabato 3 ottobre a Manacor. L’evento, inoltre, godrà della copertura televisiva di Movistar Plus.

Dopo alcuni annunci sul profilo Instagram dell’Academy, che avevano svelato che Richard Gasquet (per il Team Rafa) e Marat Safin e Dominic Thiem (per il Team Murray) avrebbero preso parte all’evento, ecco arrivare una notizia clamorosa per gli italiani: ci sarà anche Fabio Fognini. L’ex numero 9 del mondo, infatti, farà parte del Team Murray.

A quasi un anno e mezzo di distanza dal ritiro dal circuito di Fognini, che aveva salutato i fan con l’ultimo match, speciale, giocato a Wimbledon al primo turno contro Carlos Alcaraz e perso solo al quinto set, il ligure farà un ritorno, anche se breve, in campo. Fabio sarà al fianco di numerose altre leggende non più in attività, accostando ancora una volta il suo nome all’élite del tennis di una generazione che difficilmente sarà mai dimenticata.