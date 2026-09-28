Tabellone ATP 500 Tokyo 2026, tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Tokyo 2026, torneo in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Al via quattro azzurri: Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Matteo Arnaldi. A guidare l’ordine delle teste di serie è Carlos Alcaraz, che esordirà al primo turno contro Alex Michelsen e potrebbe trovare al secondo turno Arnaldi sulla sua strada.
TABELLONE COMPLETO
(1) Alcaraz vs Michelsen
Arnaldi vs (WC) Sakamoto
Shapovalov vs (WC) Shimabukuro
Tabilo vs (7) Paul
(3) Fritz vs Qualificato
Musetti vs Fery
Rune vs Jacquet
Darderi vs (6) Ruud
(5) Nakashima vs Humbert
Lehecka vs Bergs
Davidovich Fokina vs Berrettini
Qualificato vs (4) Jodar
(8) Vacherot vs Blockx
Etcheverry vs Qualificato
Qualificato vs Van Assche
(WC) Nishikori vs (2) Tiafoe