Tabellone ATP 500 Pechino 2026, tutti gli accoppiamenti

È stato sorteggiato il tabellone principale dell’ATP 500 di Pechino 2026, torneo in programma dal 30 settembre al 6 ottobre. Flavio Cobolli, testa di serie numero 4, è l’unico azzurro al via nel main draw e al debutto se la vedrà con Roman Safiullin. La sua avventura potrebbe poi proseguire con Andrey Rublev al secondo turno e con Alex de Minaur nei quarti. Presente anche Novak Djokovic, inserito nello stesso quarto di tabellone della prima testa di serie Alexander Zverev.
TABELLONE COMPLETO
(1) Zverev vs Norrie
(WC) Shang vs Baez
JM Cerundolo vs (WC) Bu
Borges vs (6) Djokovic
(3) Medvedev vs Qualificato
Struff vs Tirante
Qualificato vs F Cerundolo
Bublik vs (8) Mensik
(5) De Minaur vs Navone
Buse vs Halys
Griekspoor vs Rublev
(SE) Safiullin vs (4) Cobolli
(7) (WC) Tien vs Hurkacz
(WC) Zhang vs Qualificato
Qualificato vs Rinderknech
Khachanov vs (2) Auger-Aliassime