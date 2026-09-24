Laver Cup 2026: orari e ordine di gioco di venerdì 24 settembre con Alcaraz in doppio

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di venerdì 24 settembre, giornata inaugurale della Laver Cup 2026.

Lo spettacolo della O2 Arena di Londra comincia con i due singolari della sessione diurna, al via alle 14 italiane. Casper Ruud, presenza costante nel Team Europe dal 2021, esordirà contro Francisco Cerundolo del Team World, prima della sfida tra Jakub Mensik e Brandon Nakashima.

La sessione serale (dalle 20) vedrà Rafael Jodar di fronte a Alexander Bublik, prima del doppio di giornata: capitan Yannick Noah ha scelto di riproporre una coppia vincente della scorsa edizione, quella formata dallo stesso Mensik e Carlos Alcaraz. I due sfideranno Bublik e Taylor Fritz, scelti da Andre Agassi. Secondo il regolamento della Laver Cup, tutti i giocatori in squadra devono essere schierati in uno dei match di singolare delle prime due giornate, perciò, Flavio Cobolli sa già che giocherà sabato 26 settembre contro uno tra Fritz, Alex De Minaur e Learner Tien.

Il programma completo

Sessione diurna

14:00– Ruud vs Cerundolo

a seguire – Mensik vs Nakashima

Sessione serale

20:00– Jodar vs Bublik

a seguire – Alcaraz/Mensik vs Bublik/Fritz