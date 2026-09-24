Agassi: “I tennisti hanno bisogno di più riposo”

Andre Agassi chiede una pausa più lunga per i tennisti al termine della stagione. Il capitano del Team World alla Laver Cup ha parlato del calendario sempre più fitto e delle crescenti esigenze fisiche del tennis moderno.
L’ex numero uno al mondo ha difeso anche la scelta di Ben Shelton, finalista allo US Open, di rinunciare alla Laver Cup: “Nulla conta più dei miei giocatori”. Secondo Agassi, oggi gli atleti devono coprire più campo e sostenere carichi maggiori rispetto al passato.
Da qui la richiesta di ridurre gli impegni: “A volte meno è meglio. Penso che in molti casi il tennis ne trarrebbe beneficio”. L’americano, però, non vorrebbe sacrificare la Laver Cup, ma garantire ai giocatori la possibilità di arrivare agli appuntamenti nelle migliori condizioni: “Tutti vincono se questi grandi atleti sono al loro meglio”.