Coppa Davis, ufficiale il calendario delle Final 8: Italia-Corea il 25 novembre a Bologna

È stato ufficializzato il calendario delle Final 8 di Davis Cup 2026, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia, campione del mondo in carica, farà il suo esordio mercoledì 25 novembre contro la Corea del Sud, alla prima partecipazione alla fase finale a otto squadre.

Ad aprire il programma sarà invece la sfida tra Repubblica Ceca e Canada, in calendario martedì 24 novembre alle 16. Il giorno successivo, sempre alle 16, toccherà agli azzurri scendere in campo contro la Corea.

La parte bassa del tabellone si completerà giovedì 26 novembre. Alle 10 è prevista la sfida tra Gran Bretagna e Germania, mentre non prima delle 17 Austria e Spagna si contenderanno l’ultimo posto in semifinale.

Le semifinali si disputeranno venerdì 27 e sabato 28 novembre. La prima vedrà di fronte la vincente di Italia-Corea e quella di Repubblica Ceca-Canada, con inizio alle 16. La seconda, sabato alle 12, metterà invece di fronte le vincenti di Gran Bretagna-Germania e Austria-Spagna.

La finale della Coppa Davis 2026 è in programma domenica 29 novembre alle 15. Sarà dunque Bologna a ospitare l’atto conclusivo della competizione, dopo una settimana di sfide che lo scorso anno aveva richiamato oltre 60.000 spettatori.