Montepremi Laver Cup 2026: prize money, regolamento e format

Il montepremi, il regolamento e il format della Laver Cup 2025, in calendario dal 25 al 27 settembre. Tra lo Us Open e la stagione sul veloce asiatico, torna come da tradizione l’esibizione più prestigiosa del calendario Atp. Da San Francisco si vola a Londra per un breve intermezzo europeo prima di tornare in California il prossimo anno a Los Angeles. Si torna in quella O2 Arena che fu teatro dell’ultimo match di Roger Federer, con tanto di commovente cerimonia post-match.

PROGRAMMA, GIOCATORI E COPERTURA TV

MONTEPREMI LAVER CUP 2026

Tutti i partecipanti all’evento ricevono un gettone di partecipazione in base al proprio ranking post-Roland Garros dell’anno di riferimento. Per i componenti della squadra vincitrice c’è anche un ulteriore premio di 250.000$ a testa; nessun premio, invece, per i giocatori della squadra perdente.

REGOLAMENTO LAVER CUP 2026

In tutte e tre le giornate del torneo si disputano quattro partite tra singolari e doppi per un totale di dodici incontri. L’obiettivo delle due squadre è quello di arrivare a tredici punti. Chi arriva per prima a tale punteggio è la vincitrice della competizione. Ogni componente della squadra deve partecipare ad almeno un singolare, ma non più giocarne più di due. Inoltre, almeno quattro giocatori di una squadra devono figurare in un match di doppio.

Tutte le partite si disputano sulla distanza dei tre set, con un super tie-break a dieci punti in caso di arrivo al terzo set. Ogni vittoria assegna un punteggio che sale a seconda della giornata di gara. Nel venerdì inaugurale ogni vittoria vale un punto, il sabato ne vale due e infine la domenica tre. In caso di parità dopo i dodici incontri si procederà con un doppio di spareggio di un solo set.