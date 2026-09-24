Cinà, non è finita a Chengdu: vince il primo turno da lucky loser. Avanti anche Sonego

Federico Cinà sembrava rassegnato a dover chiudere prematuramente il suo impegno nel torneo ATP 250 di Chengdu, dopo essere stato eliminato 2 set a 0 nel secondo turno di qualificazioni contro Nikoloz Basilashvili. Invece, è avvenuto il ripescaggio, e Federico è stato inserito direttamente in main draw come lucky loser, nella parte bassa del tabellone.

Al primo turno ha dovuto affrontare Camilo Ugo Carabelli, contro il quale ha prodotto una vittoria convincente: 6-3 6-2 in un’ora e tre minuti. Ad attenderlo, al secondo turno, ci sarà il vincente della sfida tra Alexandre Muller e Moise Kouamé. In caso tocchi Kouamé, ci sarà un interessante incontro tra due dei più forti Next Gen nel circuito ATP al momento, con Cinà attualmente n.4 della race e il francese 5 posti più sotto.

Buono l’esordio per Lorenzo Sonego, che porta a casa un’altra vittoria in due set, questa volta ai danni dell’australiano James Duckworth. Il punteggio finale è 6-4 6-4 per il torinese, in un’ora e ventisei minuti. Al prossimo turno, per Sonego, c’è Jenson Brooksby, reduce da una vittoria in due set sull’ottava testa di serie del torneo Sebastian Baez.