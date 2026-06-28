Rybakina può superare Sabalenka in classifica WTA dopo Wimbledon: gli scenari

Possibili slittamenti in cima alla classifica WTA: dopo Wimbledon 2026, Aryna Sabalenka potrebbe perdere il numero 1 del mondo a favore di Elena Rybakina. Il testa a testa tra le due è una delle rivalità più importanti del circuito femminile, ed è già stata la finale dell’Australian Open 2026, vinto dalla kazaka, e del WTA 1000 di Indian Wells, vinto invece dalla bielorussa. Nonostante delle ultime settimane non brillantissime, Rybakina si è creata questa chance in virtù del grande finale di stagione 2025, quando vinse le WTA Finals, e l’inizio di 2026. Ma cosa deve succedere per il sorpasso?

GLI SCENARI

Sabalenka deve difendere i 780 punti della semifinale persa nel 2025 con Amanda Anisimova, mentre Rybakina perderà solo i 130 punti del terzo turno. Visto che la distanza tra loro prima del torneo è di 947 punti, una volta dedotti quelli dell’edizione 2025, le due saranno così vicine da far sì che Rybakina abbia la sicurezza che con la vittoria di Wimbledon, sarà numero 1 del mondo. Dall’altro lato, Sabalenka potrà dormire sonni tranquilli solo se vedrà la sua rivale perdere prima dei quarti di finale: se la bielorussa dovesse invece perdere nella prima settimana, alla kazaka basterebbe essere tra le ultime 8 del tabellone. In pratica, tolte sorprese di inizio torneo, il proposito di Rybakina sarà solo uno: superare di due turni il piazzamento di Sabalenka. Se questo dovesse portarle in finale, avrebbe titolo e trono a portata di mano in un colpo solo.

Ecco gli scenari completi (a sinistra Sabalenka, a destra Rybakina)

Punti attuali 9.090 8.143

Punti al via 8.310 8.013

1° turno 8.320 8.023

2° turno 8.380 8.083

3° turno 8.510 8.143

Ottavi 8.750 8.253

Quarti 8.940 8.443

Semifinale 9.090 8.793

Finale 9.610 9.313

Vittoria 10.310 10.013