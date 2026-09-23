Team Nadal contro Team Murray: è lo scozzese il primo giocatore confermato per il Rafa Nadal Academy Slam

L’ex numero 1 del mondo e tre volte campione Slam Andy Murray sarà il capitano della squadra che affronterà quella di Rafael Nadal il 3 ottobre alla Rafa Nadal Academy di Manacor in occasione del decimo anniversario del progetto. È stato proprio il maiorchino a svelare il primo giocatore confermato per il Rafa Nadal Academy Slam attraverso un video pubblicato sui canali social dell’Academy.

Il messaggio

Nel video, Rafa invita personalmente Murray a tornare all’Academy di Maiorca. “So che ti sei allenato molto, quasi come un professionista. Io non posso allenarmi quanto te, ma penso di poter essere ancora competitivo”, scherza Rafa, prima di avanzare l’idea che darà forma all’esibizione: “Forse puoi portare alcuni dei tuoi amici e io posso portare alcuni dei miei, e possiamo organizzare una competizione a squadre qui all’Academy per celebrare il decimo anniversario”. “Sarebbe fantastico per tutti poterti accogliere qui di nuovo”, conclude il padrone di casa.

Per Murray sarà la terza visita all’Academy. La prima risale al 2016, quando si recò a Manacor per una sessione di allenamento, mentre nel 2019 tornò per partecipare al Rafa Nadal Open (Challenger 75 di Manacor). Lo scozzese sarà il capitano del Team Murray, che sfiderà il Team Rafa in un evento destinato a riportare in campo due dei protagonisti più importanti della storia del tennis, e altri come loro.

Gli altri componenti del Team Rafa e del Team Murray saranno annunciati nei prossimi giorni.