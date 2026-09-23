Entry List Wta Ningbo 2026: partecipanti ed italiane presenti

L’entry list e le partecipanti del torneo Wta 500 di Ningbo 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento. La nuova numero uno al mondo Elena Rybakina, ma non solo. Promette spettacolo questo ‘500’ in Cina che vedrà al via molte delle top-20 del ranking. Ammessa direttamente in tabellone anche Jasmine Paolini. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Wta 500 di Ningbo.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST WTA NINGBO 2026
Elena Rybakina (KAZ) 1
Jessica Pegula (USA) 3
Elina Svitolina (UKR) 7
Iga Swiatek (POL) 9
Marta Kostyuk (UKR) 10
Belinda Bencic (SUI) 12
Iva Jovic (USA) 13
Diana Shnaider 14
Sorana Cirstea (ROU) 16
Alexandra Eala (PHI) 18
Elise Mertens (BEL) 19
Jasmine Paolini (ITA) 20
Anna Kalinskaya 21
Maja Chwalinska (POL) 25
Marie Bouzkova (CZE) 26
Ekaterina Alexandrova 27
Sara Bejlek (CZE) 28
ALTERNATES
1 Diane Parry (FRA) 30
2 Leylah Fernandez (CAN) 31
3 Jelena Ostapenko (LAT) 32
4 Cristina Bucsa (ESP) 35
5 Xinyu Wang (CHN) 40