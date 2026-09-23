Programma Laver Cup 2026 in tv: date, orari, squadre e giocatori

Il programma con i giocatori, le date, gli orari, la copertura tv della Laver Cup 2026, in calendario dal 25 al 27 settembre. Torna anche quest’anno la prestigiosa esibizione che sarà certamente più semplice da seguire rispetto agli orari complicati di un anno fa. Da San Francisco, infatti, ci si sposta di nuovo in Europa e più precisamente a Londra. Tornano molti dei protagonisti, a partire dal campione degli Us Open Alexander Zverev e da Carlos Alcaraz, che guideranno Team Europe insieme al nostro Flavio Cobolli. Con loro anche Ruud, Mensik e la new entry Jodar. Team World sempre guidato da due presenze quasi fisse di questo evento, vale a dire Taylor Fritz e Alex De Minaur. Presenti anche Bublik, Cerundolo, Tien e Nakashima.

CHI TRASMETTE LA LAVER CUP