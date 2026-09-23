Programma Laver Cup 2026 in tv: date, orari, squadre e giocatori

Il programma con i giocatori, le date, gli orari, la copertura tv della Laver Cup 2026, in calendario dal 25 al 27 settembre. Torna anche quest’anno la prestigiosa esibizione che sarà certamente più semplice da seguire rispetto agli orari complicati di un anno fa. Da San Francisco, infatti, ci si sposta di nuovo in Europa e più precisamente a Londra. Tornano molti dei protagonisti, a partire dal campione degli Us Open Alexander Zverev e da Carlos Alcaraz, che guideranno Team Europe insieme al nostro Flavio Cobolli. Con loro anche Ruud, Mensik e la new entry Jodar. Team World sempre guidato da due presenze quasi fisse di questo evento, vale a dire Taylor Fritz e Alex De Minaur. Presenti anche Bublik, Cerundolo, Tien e Nakashima.
CHI TRASMETTE LA LAVER CUP
In Italia rispetto agli scorsi anni si espande la copertura della Laver Cup, visibile anche in chiaro. Tutti gli incontri saranno infatti trasmessi anche da SuperTennis. Inoltre, questa edizione della Laver Cup sarà possibile seguirla in diretta anche sui canali Sky Sport e su quelli di Eurosport (disponibili su Dazn). Per quanto concerne lo streaming, le piattaforme di riferimento sono SuperTennis+, NOW e Hbo Max.
PROGRAMMA LAVER CUP 2026 (ORARI ITALIANI)
DAY 1 – VENERDI 25 SETTEMBRE
Sessione Diurna – ore 14:00: 2 singolari
Sessione Serale – ore 20:00: 1 singolare + 1 doppio
DAY 2 – SABATO 26 SETTEMBRE
Sessione Diurna – ore 14:00: 2 singolari
Sessione Serale – ore 20:00: 1 singolare + 1 doppio
DAY 3 – DOMENICA 27 SETTEMBRE
Sessione Unica – Ore 13:00: 1 doppio + 3 singolari
LE SQUADRE E I GIOCATORI
TEAM EUROPE (Capitani: J.Noah & T.Henman)
- Carlos Alcaraz
- Alexander Zverev
- Flavio Cobolli
- Rafael Jodar
- Jakub Mensik
- Casper Ruud
TEAM WORLD (Capitani: A.Agassi & P.Rafter)
- Taylor Fritz
- Alex De Minaur
- Brandon Nakashima
- Alexander Bublik
- Learner Tien
- Francisco Cerundolo