Bologna, a novembre sarà “Capitale degli sport di racchetta”: cos’è il campionato in arrivo

Avete mai immaginato tutti gli sport di racchetta riuniti in un unico luogo? Quello che per molti appassionati, fino a poco tempo fa, poteva sembrare un miraggio, ora finalmente è realtà. Dal 26 al 29 novembre, a Bologna, si terrà il ‘Campionato Italiano degli Sport di Racchetta’, che coinvolgerà ben 7 discipline: badminton, beach tennis, padel, pickleball, squash, tennis e tennistavolo. L’obiettivo? Valorizzare “Una grande comunità che va oltre i confini delle singole discipline”, stando a quanto dichiarato dal presidente FITP Angelo Binaghi.

L’evento nasce come punto di incontro tra i praticanti di discipline differenti che, tuttavia, hanno in comune l’utilizzo della racchetta. Ma l’aspetto più interessante riguarda proprio la modalità del campionato: si giocherà a coppie, le quali dovranno essere in possesso della tessera agonistica in almeno una delle discipline dell’iniziativa, e sfidarsi in tutti gli sport di racchetta ad eccezione del proprio! Successivamente, in base ai punti ottenuti nelle varie sfide, si stilerà la classifica che determinerà la coppia Campione d’Italia degli Sport di Racchetta.

LE PAROLE DI BINAGHI

I presidenti di alcune delle federazioni sportive coinvolte hanno rilasciato entusiaste dichiarazioni in merito alla competizione, a partire da Binaghi, che, oltre a sottolineare la dimensione comunitaria, ha detto: “Riunire sette Federazioni e sette realtà sportive in un unico progetto significa valorizzare ciò che ci accomuna e, allo stesso tempo, riconoscere la ricchezza delle nostre differenze. Farlo a Bologna (sede delle Finali di Coppa Davis, ndr) dà a questo progetto una dimensione ancora più significativa”.

Renato Di Napoli, presidente della Federazione Italiana Tennistavolo, ha aggiunto: “È la prima volta, un modo per comunicare la forza degli sport di racchetta che si aprono alla pratica di tutti a livello trasversale e per scambiarsi esperienze e aprirsi a vicenda”. “Lo sport, quando sceglie di unire le proprie energie, può costruire qualcosa di più grande della somma delle sue parti”.

Carlo Beninati, della Federazione Italiana Badminton: “Tutto nasce dall’idea che, insieme ai presidenti Binaghi, Di Napoli e Zanella, ci ha portato nello scorso mese di maggio a costituire la Confederazione Italiana delle Federazioni Sportive di Racchetta, un unicum nel panorama sportivo nazionale e direi anche internazionale. Una delle prime iniziative della ConfedRacchette sarà proprio questo campionato”. “Seguiranno molte altre attività non solo agonistiche ma anche di promozione e di formazione dei nostri sport nel corso dei prossimi mesi”.

COME PARTECIPARE

Come si fa a partecipare? Le iscrizioni sono aperte online, tramite link dedicato, e dovranno essere effettuate entro il 15 novembre. I requisiti? Avere più di sedici anni e una tessera federale agonistica 2026 in almeno una delle sette discipline del campionato. Le sedi di gioco, a Bologna, saranno divise tra la Fiera di Bologna (badminton, pickleball e tennis tavolo), il Country Club Villanova Castenaso (beach tennis, padel e tennis) e il Bologna Squash Center (squash).

IL PROGRAMMA

Il programma si aprirà giovedì 26 novembre con una giornata di clinic dedicati alle sette discipline e proseguirà venerdì 27 e sabato 28 novembre con le competizioni. La cerimonia di premiazione si terrà domenica 29 novembre alle ore 10 alla Fiera di Bologna. Il nuovo Campionato Italiano degli Sport di Racchetta farà di Bologna, per una settimana, il grande palcoscenico italiano degli sport di racchetta: badminton, beach tennis, padel, pickleball, squash, tennis e tennistavolo si incontreranno in un unico grande evento.