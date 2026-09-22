Zverev, due Slam ma il numero 1 è ancora in bilico: i precedenti da Newcombe a Sinner

Alexander Zverev, qualora non riuscisse a superare Jannik Sinner in classifica entro fine 2026, si unirebbe ad uno sfortunato elenco di 11 campioni di ieri e di oggi del tennis. Il tedesco infatti, potrebbe chiudere il 2026 con almeno due titoli Slam ma non da numero 1 al mondo. Sarebbe il dodicesimo caso nella storia e, in modo piuttosto beffardo per i colori teutonici, la fotocopia di quanto accaduto all’altro grande campione del tennis maschile tedesco. Difatti, nel 1989 a Boris Becker non bastarono Wimbledon e US Open per concludere l’anno davanti ad Ivan Lendl.

I precedenti

L’elenco è sì sfortunato, ma di livello sopraffino con nomi importantissimi sparsi su un arco temporale ampissimo. Il primo caso riguarda l’australiano John Newcombe che vinse Australian Open e US Open, ma non bastò per chiudere da numero 1 nel primo ranking ATP di sempre (1973). Fu infatti Ilie Nastase ad assestarsi in vetta alla classifica al 31 dicembre. Il caso più recente, invece, è del 2025 quando a Jannik Sinner non bastarono Australian Open e Wimbledon per difendere il suo regno dal rientro di Carlos Alcaraz, vincitore invece di Roland Garros e US Open. Situazione quasi identica al 2024, quando i due prodigi si spartirono i Major ma fu l’azzurro a chiudere davanti a tutti con lo spagnolo addirittura terzo (unico caso nella storia).

I Big Three, gli Anni ’70 e ’80

Anche i Big Three hanno vissuto situazioni analoghe. Nel 2016 fu Novak Djokovic ad assicurarsi due Slam, ma Andy Murray chiuse l’anno in vetta al ranking per la prima ed unica volta nella sua carriera. L’anno dopo toccò a Roger Federer: Australian Open e Wimbledon in bacheca, ma Rafa Nadal chiuse l’anno da numero 1. Nel 2019 lo spagnolo fece lo stesso scherzo a Djokovic: due Major ciascuno, ma fu lo spagnolo ad andare in vacanza guardando tutti dall’alto. Nadal subì poi lo stesso scherzo del destino nel 2022 in un simbolico passaggio di consegne con Carlos Alcaraz.

Per trovare gli altri tre precedenti bisogna tornare indietro di quasi mezzo secolo, tra il 1977 e il 1982. Nel ’77 fu Guillermo Vilas il numero 2 con due Slam in bacheca, nel 1978 toccò a Bjorn Borg e nel 1982 a Jimmy Connors. Chiusero l’anno da numero 1 rispettivamente Jimmy Connors (’77 e ’78) e John McEnroe.