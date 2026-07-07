Jannik Sinner è matematicamente qualificato alle Nitto ATP Finals 2026

Jannik Sinner è già qualificato per le Nitto ATP Finals di Torino. La vittoria nei quarti di finale a Wimbledon 2026 contro Jan-Lennard Struff ha fatto scattare la matematica: l’azzurro, con 6750 punti accumulati nel 2026, è il primo giocatore a staccare il pass per il Master di fine anno.

Un numero che racconta da solo la stagione straordinaria del numero uno del mondo: con la semifinale agli Australian Open, la lunga serie di Masters 1000 vinti e la difesa del titolo a Wimbledon ancora in corso, sta dominando la Race. Al 7 luglio 2026, con ancora tutta la seconda parte della stagione da giocare, Sinner ha già costruito un muro tra sé e la concorrenza.

Per l’azzurro si tratta della quarta qualificazione consecutiva alle Finals di Torino, torneo che lo ha visto trionfare nel 2024 e nel 2025. Un appuntamento che sente come casa, davanti al pubblico italiano, e che quest’anno si annuncia ancora una volta con lui come grande favorito.