Wimbledon 2026, Zverev per la prima volta ai quarti: battuto Lehecka

Alexander Zverev stacca il pass per i quarti di finale di Wimbledon 2026. Il numero tre del mondo ha vinto la due giorni con Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 7-5 3-6 7-6(6) dopo 3 ore e 24 minuti di gioco nonostante il rientro shock alla ripresa del match dopo l’interruzione per coprifuoco avvenuta nella serata di lunedì. Per la prima volta in carriera il tedesco giocherà dunque i quarti ai Championships a poche settimane dal titolo conquistato al Roland Garros in finale contro Flavio Cobolli.

Il primo set fila via liscio per Zverev, che deve annullare tre palle break nel terzo game ma riesce a strappare il servizio a Lehecka nel nono game per conquistare la frazione d’apertura. È una corsa contro il tempo quella del tedesco, che prova a chiudere prima del coprifuoco e mette le mani sul secondo set grazie al break decisivo arrivato nel dodicesimo gioco. L’interruzione arriva però sul 3-3 del terzo set e alla ripresa, nel pomeriggio di martedì, subendo un parziale di 12-1 cede per 6-3 la frazione a Lehecka, che allunga la partita. A decidere il quarto set è il tie-break, dove Zverev prima spreca due match point, il secondo dei quali comettendo un doppio fallo, ma poi va a segno alla terza chance per guadagnare la sfida con la sua bestia nera, Taylor Fritz.