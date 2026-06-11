Ritiro per Evans: il britannico dà l’addio dopo 16 anni nel circuito

Daniel Evans annuncia il ritiro e pone fine alla sua carriera dopo sedici anni dall’esordio nel circuito ATP. Il britannico tramite i suoi profili social comunica che ‘appenderà la racchetta al chiodo’ al termine dell’edizione di Wimbledon di quest’anno, dove avrà l’opportunità di salutare tutti. Il classe ’90 è stato numero 21 del mondo appena nell’agosto del 2023 e vanta due titoli in carriera: uno, proprio in quel periodo, nell’ATP 500 di Washington, mentre l’altro nell’ATP 250 del Muray Open del 2021. Il suo più grande traguardo, però, rimarrà il trionfo in Coppa Davis nel 2015. Queste le sue parole: “Questo sport mi ha dato tutto. Le amicizie, le esperienze, le battaglie e persino i giorni difficili sono stati speciali. Ho amato ogni singolo minuto da tennista professionista. Grazie a tutti i miei cari per avermi sostenuto, niente sarebbe stato possibile senza di voi. Rappresentare la Gran Bretagna in Coppa Davis e alle Olimpiadi rimane il più grande successo della mia carriera“.