Berrettini salta i 250 di Gstaad e Kitzbuhel per un infortunio all’anca

Matteo Berrettini ha annunciato sul proprio profilo Instagram che non scenderà in campo nei tornei 250 di Gstaad in Svizzera e di Kitzbuhel in Austria. Il romano, reduce dall’ottimo terzo turno raggiunto a Wimbledon 2026 (sconfitta al quinto set contro Grigor Drimitov), è stato costretto a dare forfait a causa di un problema cronico all’anca e ha preferito il recupero in vista della campagna sul cemento nordamericano con i Masters 1000 di Montreal e Cincinnati fino ad arrivare allo US Open, in programma dal 30 agosto al 13 settembre.

Queste le parole dell’ex numero 6 del mondo: “Ciao a tutti, volevo annunciare che non riuscirò a partecipare ai tornei di Gstaad e Kitzbuhel. Dopo essermi confrontato con il mio team e il mio dottore, mi hanno diagnosticato un dolore cronico all’anca e consigliato di rinunciare e riposarmi per essere pronto per lo swing nordamericano. Grazie per il vostro immancabile supporto, ci vediamo sul cemento“.