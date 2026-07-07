Wimbledon 2026: Gauff rimonta e si prende la semifinale, Pegula eliminata

Coco Gauff c’è. Nel derby statunitense, la tennista classe 2004 batte in rimonta 4-6 6-3 6-3 Jessica Pegula nei quarti di finale di Wimbledon, conquistando così la sua prima semifinale nel Major londinese. La numero 7 del ranking WTA fa suo un match complicato e spinoso, come da copione nei derby. Il primo parziale è piuttosto vivace con un break in avvio da parte della Pegula, che poi, dopo essersi fatta recuperare dalla sua avversaria, rimette la testa avanti nel settimo gioco, conquistando il primo set. L’inizio del secondo parziale sembra in fotocopia rispetto al primo, ma questa volta Gauff riesce a salvare due palle break. Nonostante la trentaduenne americana sia solida al servizio e non conceda chance alla giocatrice più giovane, che, invece, deve districarsi in turni di battuta meno semplici, arriva il break a favore di quest’ultima che forza il set decisivo. In apertura di terzo parziale, Gauff strappa il servizio alla sua avversaria ma viene ripresa poco dopo. Nel finale la stessa Gauff effettua l’allungo definitivo che le consegna il passaggio del turno. L’ex numero 2 del mondo è alla ricerca di uno dei due Slam mancanti nella sua bacheca (insieme all’Australian Open), per arricchire ancor di più il suo palmarès. Nel prossimo turno proverà ad avvicinare il suo obiettivo affrontando la vincente del match tra Naomi Osaka e Karolina Muchova.