Flavio Cobolli “Messere Magnifico”: il numero 10 del mondo protagonista alla finale del calcio storico fiorentino

Dopo gli allenamenti sul verde di Grosseto in vista di Wimbledon 2026, Flavio Cobolli si è recato a Firenze per assistere alla finale di calcio storico fiorentino tra Rossi e Azzurri. Per l’occasione, il numero 10 del mondo è stato investito di una prestigiosa carica: Cobolli è infatti “Magnifico Messere” della sfida. Il ruolo è stato ricoperto negli anni da altri personaggi italiani di spicco, da Luca Toni a Pierfrancesco Favino, che hanno rappresentato la carica nelle finali del torneo di San Giovanni, da sempre tradizione della città.

“Cobbo”, romano doc ma fiorentino di nascita, è stato designato dal sindaco di Firenze, in accordo con l’assessore alle Tradizioni Popolari e con il presidente del Comitato del Calcio Storico Fiorentino. Accanto a lui, la cosiddetta “Leggiadra Madonna”, Jennifer Boldini, palleggiatrice di Serie A e nuova atleta de Il Bisonte Firenze.