Wimbledon 2026: medical timeout per Djokovic contro Auger-Aliassime

Problemi per Novak Djokovic nel corso della sfida con Felix Auger-Aliassime, nel match valido per il primo set dei quarti di finale di Wimbledon 2026. Infortunio alla gamba sinistra, tra polpaccio e caviglia, per il serbo, che ha richiesto il medical timeout mentre si trovava in vantaggio 5-4 nel primo set. La speranza è che non arrivi ritiro per Djokovic.
19.24 – Pomata applicata sul polpaccio sinistro di Djokovic, si riparte con Auger al servizio.
19.21 – Trattamento in corso per Djokovic per un problema al polpaccio sinistro.
19.19 – Medical timeout per Djokovic sul 5-4 nel primo set.