Wimbledon 2026, Muchova approda in semifinale: battuta Osaka in due set

Karolina Muchova è in semifinale a Wimbledon 2026. La ceca supera Naomi Osaka con il punteggio di 7-6(4) 6-4 in un’ora e 42 minuti di gioco e continua il suo cammino sull’erba londinese con una prestazione di grande qualità nei momenti decisivi.

Il primo set è stato il più combattuto e spettacolare. Sin dai primi giochi si è capito che la partita non avrebbe avuto un padrone chiaro: un doppio scambio di break in apertura ha subito segnato i toni di un parziale in equilibrio costante, con le due giocatrici che si sono neutralizzate a vicenda per larghi tratti. Osaka ha mostrato i lampi di qualità che la rendono pericolosa su qualsiasi superficie, ma Muchova ha risposto colpo su colpo, sfruttando il suo gioco vario e imprevedibile per non lasciare mai all’avversaria la possibilità di prendere il controllo degli scambi. Il set è scivolato inevitabilmente al tie-break, dove la ceca ha trovato le soluzioni migliori nei momenti chiave, imponendosi con qualità e chiudendo il parziale.

Nel secondo set Muchova ha trovato più continuità e ha preso in mano il match con maggiore autorità. Osaka ha provato a restare in partita, ma la ceca ha gestito meglio i propri turni di servizio e ha sfruttato un momento di flessione della giapponese, che ha commesso diversi errori e due doppi falli nel nono gioco. 6-4 finale.

In semifinale Muchova affronterà Coco Gauff.