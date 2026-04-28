Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 29 aprile

Proseguono le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026 che mettono in palio quattro wild card per il tabellone di qualificazione al WTA 1000 e due per il Masters 1000. Anche mercoledì 29 aprile saranno in programma diverse partite sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Di seguito il programma, gli orari e l’ordine di gioco completo.
SUPERTENNIS ARENA
Ore 11:00 – Martellenghi vs (2) Urgesi
A seguire – Lombardini vs Maines
PIETRANGELI
Ore 10:00 – (1) Ribecai vs De Marchi
A seguire – Ricci vs (3) Paganetti
A seguire – Primucci vs (2) Bondioli
A seguire – (4) Basiletti vs Zanolini
CAMPO 1
Ore 11:00 – Rapagnetta vs Speziali
A seguire – (6) Angelini vs Bonadio
CAMPO 2
Ore 11:00 – Turini vs (7) Zucchini
A seguire – (6) Serban vs Ferrando
CAMPO 4
Ore 11:00 – Bronzetti vs Tabacco
A seguire – Alvisi vs (8) Mair
CAMPO 6
Ore 11:00 – Noce vs (8) Martin Manzano
A seguire – Spiridon vs Ingarao
PIAZZA DEL POPOLO
Ore 11:00 – (5) Mazzola vs Gennaro
Non prima delle 15:00 – (3) Piraino vs Bacaloni