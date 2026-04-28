Prequalificazioni Internazionali d’Italia 2026: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 29 aprile

Proseguono le prequalificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026 che mettono in palio quattro wild card per il tabellone di qualificazione al WTA 1000 e due per il Masters 1000. Anche mercoledì 29 aprile saranno in programma diverse partite sia per il tabellone maschile che per quello femminile. Di seguito il programma, gli orari e l’ordine di gioco completo.

SUPERTENNIS ARENA

Ore 11:00 – Martellenghi vs (2) Urgesi

A seguire – Lombardini vs Maines

PIETRANGELI

Ore 10:00 – (1) Ribecai vs De Marchi

A seguire – Ricci vs (3) Paganetti

A seguire – Primucci vs (2) Bondioli

A seguire – (4) Basiletti vs Zanolini

CAMPO 1

Ore 11:00 – Rapagnetta vs Speziali

A seguire – (6) Angelini vs Bonadio

CAMPO 2

Ore 11:00 – Turini vs (7) Zucchini

A seguire – (6) Serban vs Ferrando

CAMPO 4

Ore 11:00 – Bronzetti vs Tabacco

A seguire – Alvisi vs (8) Mair

CAMPO 6

Ore 11:00 – Noce vs (8) Martin Manzano

A seguire – Spiridon vs Ingarao

PIAZZA DEL POPOLO

Ore 11:00 – (5) Mazzola vs Gennaro

Non prima delle 15:00 – (3) Piraino vs Bacaloni