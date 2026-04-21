Masters 1000 Madrid 2026: Darren Cahill presente all’allenamento di Sinner con Cerundolo

Anche Darren Cahill presente all’allenamento di Jannik Sinner con Francisco Cerundolo alla Caja Magica. Il coach australiano ha affiancato il team dell’azzurro nella sessione di allenamento odierna, in vista dell’esordio nel Masters 1000 di Madrid 2026, dove Jannik andrà a caccia del quinto titolo 1000 consecutivo. Il numero 2 del tabellone sta affinando il lavoro negli ultimi giorni prima di scendere in campo contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. La presenza dell’intero team, per l’altoatesino, certifica l’affiatamento del gruppo e la continua ricerca di consigli e suggerimenti per adattarsi al meglio alla beffarda, e piuttosto insolita, terra battuta di Madrid.