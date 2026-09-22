Montepremi Atp Chengdu e Atp Hangzhou 2026: prize money, punti per il ranking

Il montepremi ed il prize money dei tornei ATP 250 di Chengdu e Hangzhou 2026, eventi in programma dal 23 al 29 settembre. Archiviata la stagione nordamericana, ci si sposta in Cina per poco meno di un mese di tornei, prima del gran finale in Europa. Si parte con due Atp 250 a Chengdu e Hangzhou. Nonostante appartengano alla stessa categoria e assegnino gli stessi punti, a Chengdu il prize money totale ($ 1.210.115) è di circa duecentomila dollari più alto rispetto all’altro evento ($ 1.039.090). Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica ATP dell’Atp 250 di Chengdu e Hangzhou.

TUTTE LE ENTRY LIST

QUI IL CALENDARIO WTA

QUI IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

MONTEPREMI ATP 250 CHENGDU 2026

PRIMO TURNO – $ 12.980 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 21.235 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 36.570 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 63.125 (100 punti)

FINALISTA – $ 107.375 (165 punti)

VINCITORE –$ 184.085 (250 punti)

MONTEPREMI ATP 250 HANGZHOU 2026

PRIMO TURNO – $ 11.145 (0 punti)

SECONDO TURNO – $ 18.235 (25 punti)

QUARTI DI FINALE – $ 31.405 (50 punti)

SEMIFINALE – $ 54.205 (100 punti)

FINALISTA – $ 92.200 (165 punti)

VINCITORE –$ 158.065 (250 punti)