Entry List Atp Lione 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Lione 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Tre tennisti americani guidano l’entry list: Tiafoe, Nakashima e Paul. Ma sono altrettanti anche i nostri portacolori ammessi in tabellone: Musetti, Arnaldi e Berrettini proveranno a ottenere punti importanti nel torneo francese. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Lione.
QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER
ENTRY LIST ATP 250 LIONE 2026
Tiafoe,Frances USA 8
Nakashima,Brandon USA 16
Paul,Tommy USA 18
Vacherot,Valentin MON 19
Musetti,Lorenzo ITA 24
Rinderknech,Arthur FRA 31
Humbert,Ugo FRA 33
Fery,Arthur GBR 36
Arnaldi,Matteo ITA 37
Norrie,Cameron GBR 39
Van Assche,Luca FRA 42
Berrettini,Matteo ITA 43
Hurkacz,Hubert POL 46
Shapovalov,Denis CAN 50
Baez,Sebastian ARG 51
Gea,Arthur FRA 61
Landaluce,Martin ESP 62
Balshaw,Felix FRA NG 195
ALTERNATES
1 Struff,Jan-Lennard (2) GER 63
2 Munar,Jaume (2) ESP 66
3 Altmaier,Daniel (2) GER 67
4 Faria,Jaime (1) POR 68
5 Carreno Busta,Pablo (1) ESP 69
6 Moutet,Corentin (1) FRA 70
7 Kopriva,Vit (1) CZE 71
8 Medjedovic,Hamad (1) SRB 76
9 Atmane,Terence (3) FRA 83
10 Droguet,Titouan (2) FRA 84
11 Giron,Marcos (2) USA 85
12 Sonego,Lorenzo (3) ITA 86
13 Trungelliti,Marco (1) ARG 87
14 Bellucci,Mattia (3) ITA 88
15 Bonzi,Benjamin (1) FRA 90