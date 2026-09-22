Entry List Atp Lione 2026: partecipanti ed italiani presenti

L’entry list e i partecipanti del torneo Atp 250 di Lione 2026, in programma dal 19 al 25 ottobre sui campi in cemento indoor. Tre tennisti americani guidano l’entry list: Tiafoe, Nakashima e Paul. Ma sono altrettanti anche i nostri portacolori ammessi in tabellone: Musetti, Arnaldi e Berrettini proveranno a ottenere punti importanti nel torneo francese. Di seguito l’entry list completa dell’edizione 2026 del torneo Atp 250 di Lione.

TUTTE LE ENTRY LIST

IL CALENDARIO ATP

QUI IL CALENDARIO ATP CHALLENGER

QUI IL CALENDARIO WTA

ENTRY LIST ATP 250 LIONE 2026

Tiafoe,Frances USA 8

Nakashima,Brandon USA 16

Paul,Tommy USA 18

Vacherot,Valentin MON 19

Musetti,Lorenzo ITA 24

Rinderknech,Arthur FRA 31

Humbert,Ugo FRA 33

Fery,Arthur GBR 36

Arnaldi,Matteo ITA 37

Norrie,Cameron GBR 39

Van Assche,Luca FRA 42

Berrettini,Matteo ITA 43

Hurkacz,Hubert POL 46

Shapovalov,Denis CAN 50

Baez,Sebastian ARG 51

Gea,Arthur FRA 61

Landaluce,Martin ESP 62

Balshaw,Felix FRA NG 195

ALTERNATES

1 Struff,Jan-Lennard (2) GER 63

2 Munar,Jaume (2) ESP 66

3 Altmaier,Daniel (2) GER 67

4 Faria,Jaime (1) POR 68

5 Carreno Busta,Pablo (1) ESP 69

6 Moutet,Corentin (1) FRA 70

7 Kopriva,Vit (1) CZE 71

8 Medjedovic,Hamad (1) SRB 76

9 Atmane,Terence (3) FRA 83

10 Droguet,Titouan (2) FRA 84

11 Giron,Marcos (2) USA 85

12 Sonego,Lorenzo (3) ITA 86

13 Trungelliti,Marco (1) ARG 87

14 Bellucci,Mattia (3) ITA 88

15 Bonzi,Benjamin (1) FRA 90