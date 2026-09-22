Olbia Challenger 2026, si parte l’11 ottobre con Cinà in campo

L’Olbia Challenger torna sui campi del Tennis Club Terranova. Dall’11 al 18 ottobre il torneo ATP Challenger 125 organizzato da MEF Tennis Events celebrerà la sua quarta edizione con quattro giocatori tra i primi cento della classifica mondiale e diversi italiani al via. In attesa dell’assegnazione delle wild card, l’entry list sarà guidata dallo spagnolo Jaume Munar, numero 66 ATP. Tra gli azzurri spicca il nome del talento palermitano Federico Cinà, insieme a Stefano Travaglia, Andrea Guerrieri e Francesco Maestrelli. Gli incontri saranno trasmessi in chiaro su SuperTennis.

Munar arriverà in Sardegna dopo una stagione nella quale ha raggiunto i quarti di finale dell’ATP 500 di Rotterdam, il terzo turno a Wimbledon e il secondo turno agli US Open. L’ex numero 33 del mondo ha inoltre contribuito alla qualificazione della Spagna alla Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna.

Grande attesa anche per Cinà. Il classe 2007 ha conquistato a Pune il primo titolo Challenger della carriera e poche settimane fa ha superato le qualificazioni degli US Open, riuscendoci per la seconda volta in uno Slam dopo il Roland Garros. Nel primo turno del tabellone principale a New York si è poi arreso allo statunitense Alex Michelsen, successivamente approdato ai quarti di finale.

La seconda testa di serie sarà il britannico Jacob Fearnley, reduce dal secondo turno agli US Open dopo essere partito dalle qualificazioni. L’olandese Jesper de Jong e il bosniaco Damir Dzumhur completano il gruppo dei Top 100 iscritti.

Tra gli italiani sarà presente anche Stefano Travaglia, già numero 60 della classifica mondiale. Curiosità per Andrea Guerrieri, protagonista di una notevole risalita: partito dalla cinquecentesima posizione ATP a inizio stagione, il giocatore di Correggio è arrivato fino al numero 167 del mondo e a New York ha disputato il suo primo tabellone principale Slam, dopo avere superato brillantemente le qualificazioni.

“L’Olbia Challenger è ormai una certezza nel nostro calendario sportivo: un appuntamento che porta in città atleti di livello internazionale e che conferma la vocazione di Olbia come luogo capace di accogliere grandi eventi – le parole del sindaco Settimo Nizzi –. La presenza di quattro Top 100 e di giocatori che stanno vivendo stagioni di altissimo profilo testimonia la qualità del torneo e il lavoro svolto dal Tennis Club Terranova e da MEF Tennis Events. Siamo orgogliosi di ospitare ancora una volta una manifestazione che valorizza la nostra città unendo sport, pubblico e territorio”.

Il Tennis Club Terranova si prepara così ad accogliere per il quarto anno consecutivo uno degli appuntamenti più importanti del calendario tennistico sardo. “Per il quarto anno ci apprestiamo a vivere una settimana di grande tennis – ha raccontato il presidente del circolo, Giuseppe Bianco –. L’emozione è sempre la stessa della nostra prima volta, con la consueta spasmodica attesa per vedere all’opera i diversi campioni che calcheranno i nostri campi. Sappiamo che la posizione strategica nel calendario favorisce una entry list di buon livello. La città ormai aspetta il torneo con fibrillazione e vi assicuro che se ne parla già abbastanza, nonostante manchino ancora diversi giorni. Non vediamo l’ora di cominciare”.