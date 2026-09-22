Il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis 2026, Italia-Corea del Sud ai quarti

Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis 2026, che si disputeranno a Bologna dal 24 al 29 novembre. L’Italia si presenta da favorita assoluta e da vincitrice delle edizioni 2023, 2024, 2025. Gli azzurri di Filippo Volandri pescano bene e trovano la sorpresa Corea del Sud, passata attraverso le qualificazioni e protagonista dell’eliminazione dell’India. La potenziale semifinale sarà con la vincente della sfida tra il Canada di Auger-Aliassime e la Repubblica Ceca di Jakub Mensik e Jiri Lehecka. Dall’altra parte del tabellone la Germania di Alexander Zverev, testa di serie numero 3, parte favorita con la Gran Bretagna e la Spagna sulla carta è superiore all’Austria. In caso di presenza sia di Jannik Sinner che di Carlos Alcaraz, Italia e Spagna potranno incontrarsi solamente in finale.

“Sicuramente a livello di sorteggio il Canada era la nazione da evitare, ma stiamo comunque parlando delle migliori otto nazioni al mondo. Stiamo investendo sul lungo periodo e siamo riusciti a crescere grandi giocatori e giocatrici, sia dal punto di vista sportivo che umano. Siamo fiduciosi che arriveranno altri grandi risultati nei prossimi anni. Speriamo ovviamente che le Final Eight possano essere visibili sui canali Rai, come successo l’anno scorso”, le parole del presidente della FITP Angelo Binaghi.

Il tabellone completo

(1) Italia vs Corea del Sud

(4) Repubblica Ceca vs Canada

(3) Germania vs Gran Bretagna

(2) Spagna vs Austria

Come funzionano le Final Eight

La fase finale della Coppa Davis 2026 si disputerà con un tabellone a eliminazione diretta, articolato in quarti di finale, semifinali e finale. Ogni confronto tra due nazionali sarà composto da un massimo di tre incontri: due singolari e, qualora il punteggio fosse sull’1-1, un doppio decisivo. Tutti i match si giocheranno al meglio dei tre set, con tie-break. La squadra che conquisterà per prima due incontri accederà al turno successivo, mentre per la formazione sconfitta il cammino terminerà immediatamente. Non saranno dunque concessi margini d’errore: per sollevare l’Insalatiera, una nazionale dovrà superare tre turni consecutivi nell’arco di pochi giorni.

Dove vedere la Coppa Davis

Le Final Eight saranno trasmesse da SuperTennis e dalla piattaforma SuperTennis+, con la programmazione completa che verrà comunicata in prossimità dell’evento.